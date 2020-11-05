Украинцам рассказали, по каким причинам правоохранители имеют право останавливать личные авто для проверок или опроса водителей с пассажирами.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в Telegram.

"По требованию полицейского остановку следует осуществлять с соблюдением требований ПДД (п. 2.4 ПДД). В любом случае работник полиции обязан проинформировать водителя о конкретной причине остановки им транспортного средства. Закон Украины "О Национальной полиции" содержит исчерпывающий перечень оснований остановки транспортного средства", - указано в сообщении.

Так, согласно статье 35, полицейский может останавливать авто в следующих случаях:

1) если водитель нарушил ПДД;

2) если есть очевидные признаки, свидетельствующие о технической неисправности транспортного средства;

3) если есть информация, которая свидетельствует о причастности водителя или пассажиров к совершению ДТП, уголовного или административного правонарушения, если есть информация о том, что транспортное средство или груз могут быть объектом или орудием совершения ДТП, уголовного или административного правонарушения;

4) если транспортное средство находится в розыске;

5) если необходимо осуществить опрос водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения ДТП, уголовного или административного правонарушения, свидетелями которого они являются или могли быть;

6) если необходимо привлечь водителя транспортного средства к оказанию помощи другим участникам дорожного движения или полицейским или как свидетеля при оформлении протоколов об административных правонарушениях или материалов ДТП;

7) если уполномоченный орган государственной власти принял решение об ограничении или запрете движения;

8) если способ закрепления груза на транспортном средстве создает опасность для других участников дорожного движения;

9) в случае нарушения порядка использования на транспортном средстве специальных световых или звуковых сигналов;

10) если остановка транспортного средства, зарегистрированного в другой стране, проводится с целью выявления его передачи во владение, пользование или распоряжение лицам, которые не ввозили машину на таможенную территорию Украины или не помещали в таможенный режим транзита.

Также в полиции напомнили, что, согласно статье 122-2 Кодекса об административных правонарушениях за невыполнение требования полицейского об остановке предусмотрена административная ответственность.

Напомним, после резонансного ДТП на Обуховском шоссе, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2695, который предлагает усилить ответственность водителей. Разбирались, о чем говорится в законопроекте и чего ждать водителям.

Как сообщала "Страна", украинцам рассказали, как защититься от недобросовестной полиции, которая вызывает людей в отделение полиции без уважительной причины или без соблюдения всех формальностей, предусмотренных законом.