По каким причинам полиция имеет право остановить авто. Фото: Нацполиция

Украинцам рассказали, по каким причинам правоохранители имеют право останавливать личные авто для проверок или опроса водителей с пассажирами. 

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в Telegram.

"По требованию полицейского остановку следует осуществлять с соблюдением требований ПДД (п. 2.4 ПДД). В любом случае работник полиции обязан проинформировать водителя о конкретной причине остановки им транспортного средства. Закон Украины "О Национальной полиции" содержит исчерпывающий перечень оснований остановки транспортного средства", - указано в сообщении. 

Так, согласно статье 35, полицейский может останавливать авто в следующих случаях:

1) если водитель нарушил ПДД;

2) если есть очевидные признаки, свидетельствующие о технической неисправности транспортного средства;

3) если есть информация, которая свидетельствует о причастности водителя или пассажиров к совершению ДТП, уголовного или административного правонарушения, если есть информация о том, что транспортное средство или груз могут быть объектом или орудием совершения ДТП, уголовного или административного правонарушения;

4) если транспортное средство находится в розыске;

5) если необходимо осуществить опрос водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения ДТП, уголовного или административного правонарушения, свидетелями которого они являются или могли быть;

6) если необходимо привлечь водителя транспортного средства к оказанию помощи другим участникам дорожного движения или полицейским или как свидетеля при оформлении протоколов об административных правонарушениях или материалов ДТП;

7) если уполномоченный орган государственной власти принял решение об ограничении или запрете движения;

8) если способ закрепления груза на транспортном средстве создает опасность для других участников дорожного движения;

9) в случае нарушения порядка использования на транспортном средстве специальных световых или звуковых сигналов;

10) если остановка транспортного средства, зарегистрированного в другой стране, проводится с целью выявления его передачи во владение, пользование или распоряжение лицам, которые не ввозили машину на таможенную территорию Украины или не помещали в таможенный режим транзита.

Также в полиции напомнили, что, согласно статье 122-2 Кодекса об административных правонарушениях за невыполнение требования полицейского об остановке предусмотрена административная ответственность.

По каким причинам полиция имеет право остановить авто

По каким причинам полиция имеет право остановить авто

Напомним, после резонансного ДТП на Обуховском шоссе, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2695, который предлагает усилить ответственность водителей. Разбирались, о чем говорится в законопроекте и чего ждать водителям.

Как сообщала "Страна", украинцам рассказали, как защититься от недобросовестной полиции, которая вызывает людей в отделение полиции без уважительной причины или без соблюдения всех формальностей, предусмотренных законом. 

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