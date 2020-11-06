Не только гуцульская брынза, но и борщ может стать украинским культурным наследием. В The New York Times опубликовали материал о том, что в Украине хотят положить конец притязания России на это блюдо. "Украинцы недоумевают, почему этот суп принято считать русским - национальным блюдом их заклятого врага" - говорится в тексте.

Статья называется "В российско-украинском конфликте открывается новый фронт: борщ". В ней спор о борще сравнивают с борьбой за еду между арабами и израильтянами из-за того, кому принадлежит хумус.

Заявку в культурный орган ООН, ЮНЕСКО, о включении борща в нематериальную часть культурного наследия Украины, подаст шеф-повар, участник проекта "Мастершеф" Евгений Клопотенко.

Он рассказал, что поводом стало то, что год назад российское правительство разместило на английском языке в своем аккаунте в Twitter рецепт, в котором говорится, что "борщ - одно из самых известных и любимых блюд России".

Кром того, Евгений Клопотенко сказал, что уже был расстроен, когда друзья рассказали ему, что в магазинах и ресторанах Европы и США борщ продается как "русский суп".

"Многие вещи вывезли из Украины, но наш борщ не возьмут. Я понял, что мы должны защищать то, что принадлежит нам" - рассказал Евгений Клопотенко.

Он создал неправительственную организацию, чтобы отстоять суверенитет борща. Группа людей в течение нескольких месяцев собирала доказательства того, что это блюдо родом из Украины, и планировала культурные мероприятия, посвященные этому событию, в том числе возила по стране гигантский котел, чтобы готовить борщ на фестивалях.

Евгений Клопотенко. Фото: Оксана Парафенюк для The New York Times

Украина планирует подать заявку в ЮНЕСКО в марте. Парламент принял резолюцию в поддержку этого.

В статье The New York Times говорится, что спор о борще - это нечто большее.

"Украинцы видят, что Москва, помимо военного вмешательства, пытается присвоить все культурное наследие восточнославянского мира по таким вопросам, как лидерство в Православной церкви и исторические претензии на Крым".

"Если честно, борщ - это славянское национальное блюдо: оно русское и украинское. Корни те же, но вмешалась политика", - рассказал шеф-повар кулинарной школы "Клевер" в Москве Антон Алешин.

В конце материала говорится, что в прошлом месяце Россия, похоже, отступила. "Борщ - национальная еда многих стран, в том числе России, Беларуси, Украины, Польши, Румынии, Молдовы и Литвы", - написало в Twitter посольство России в Вашингтоне.

Ранее мы писали, что культура приготовления борща войдет в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины. Такое решение приняли на заседании Экспертного совета по вопросам нематериального культурного наследия при Минкульте.