Сегодня в зале Верховной Рады прямо в микрофон прозвучал мат. Крепко выразиться позволил себе руководитель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

Инцидент попал на видео трансляции из зала заседаний Рады.

На нем видно "Слуга народа" Николай Тищенко устремляется к трибуне парламента, обращаясь к спикеру Дмитрию Разумкову: "Дима, два человека не успело".

На эти слова реагирует Арахамия: "Не успело, бл@дь? На работу надо ходить, Коля!"

Что интересно, весь диалог происходит не на государственном языке, а по-русски.

Не стесняться в выражениях свойственно многим украинским публичным людям. Например, "Страна" рассказывала, как украинский журналист Артем Овдиенко, анонсируя проведение украинско-грузинского телемоста, обматерил президента РФ Владимира Путина.

Мы также писали, что мэр Днепра Филатов на сессии горсовета обматерил депутата.