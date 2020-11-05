Федеральный судья в США постановил дважды в сутки проверять почтовые отделения с бюллетенями
Федеральный судья в США издал ордер о проверках дважды в сутки всех почтовых отделений в штатах, которые продолжают принимать избирательные бюллетени.
Об этом сообщает портал Law&Crime.
Согласно постановлению судьи Эммета Салливана, почтовые отделения в этих штатах должны проводить утреннюю и дневную проверку в поисках поступивших бюллетеней, для того чтобы обеспечить их своевременную доставку.
Ранее суд отказал штабу Трампа остановить подсчет голосов в Мичигане, где Байдену приписали лишний ноль. А Мичиган является одним из ключевых штатов США для победы Джо Байдена или Дональда Трампа Трампа.
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