Федеральный судья в США издал ордер о проверках дважды в сутки всех почтовых отделений в штатах, которые продолжают принимать избирательные бюллетени.

Об этом сообщает портал Law&Crime.

Согласно постановлению судьи Эммета Салливана, почтовые отделения в этих штатах должны проводить утреннюю и дневную проверку в поисках поступивших бюллетеней, для того чтобы обеспечить их своевременную доставку.

Ранее суд отказал штабу Трампа остановить подсчет голосов в Мичигане, где Байдену приписали лишний ноль. А Мичиган является одним из ключевых штатов США для победы Джо Байдена или Дональда Трампа Трампа.

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