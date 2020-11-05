Так называемый карантин выходного дня могут ввести в Украине уже со следующей недели, заявил министра здравоохранения Максим Степанов.

Жесткие ограничения на выходных введут ориентировочно с 14 ноября, когда работать будет только критическая инфраструктура, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Когда мы говорим про противоэпидемические мероприятия, мы, конечно, смотрим на ситуацию, которая у нас есть. И мы четко понимаем, что мы не в состоянии ввести полный локдаун, на который пошли некоторые европейские страны - не на две недели, не на три недели. Поэтому необходимо ввести такой жесткий карантин именно на выходные дни, то есть на субботу-воскресенье. Это когда у нас останутся работать только продуктовые магазины и аптеки и, конечно, транспорт. То есть все то, что касается критической инфраструктуры", - заявил Степанов в эфире ток-шоу "Право на власть" в четверг вечером.

По его словам, это позволит разорвать цепь передачи коронавируса из-за отсутствия общения людей друг с другом.

"Это точно не будет на эти выходные. Мы понимаем, что надо подготовиться. Я не исключаю, что мы будем предлагать это сделать уже на следующих выходных", - подчеркнул министр.

Напомним, глава МОЗ Максим Степанов подтвердил, что в Украине могут ввести карантин выходного дня.

Как сообщала "Страна", мы выделяли основные запреты карантина выходного дня, который планирует вводить Кабмин.

Ограничения могут коснуться: ресторанов и кафе. Их обяжут работать лишь на доставку, как весной. Отдельные категории магазинов закроют. Отметим, что по критериям "красной" зоны останавливают работу все магазины, кроме продуктовых, зоомагазинов, сельскохозяйственных и АЗС. То есть ТРЦ должны быть закрыты.