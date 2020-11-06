Сотрудники Чернобыльского заповедника показали медянку, которая не ушла в спячку, несмотря на дату - начало ноября.

Об этом сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник в Facebook.

"Медянка, которая любит тепло. Все слышали народное поверье о "гадах", которые на праздник Воздвижения (Сдвижения) гнездятся, греются в последний раз на солнце перед наступлением холодов и "сдвигаются" в норы и змеиные ямы, а потому в это время (конец сентября) ходить в лес - нельзя. Рептилии действительно в ту пору залегали в спячку.

Однако ученые Чернобыльского заповедника отметили, что нынешняя теплая осень позволила рептилиям полесья греться на песке или асфальте заповедной территории почти до конца октября. Одного такого представителя вида медянки даже удалось запечатлеть на камеру, когда та грелась на Солнце, закрепившись на ветке дерева.

"Более подробно об этой интересной неядовитую змею, которую еще называют гладким полозом, читайте на сайте Чернобыльского заповедника", - добавили представители заповедной зоны.

Напомним, сотрудники Чернобыльского заповедника показали фото единственной в Украине черепахи, которая проживает в наших широтах в условиях дикой природы.

Как сообщала "Страна", в Чернобыльском заповеднике показали стадо одичалых коров, которые начали жить как их предки после смерти хозяина.