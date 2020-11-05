В Киеве удалось благополучно снять с опоры линии электропередачи мужчину, который забрался на самый верх конструкции.

Об этом сообщается в Фейсбук-группе "Киев оперативный".

Нарушитель забрался на сооружение около 20:00, а уже в 20:45 его сняли с высоковольтной опоры.

Как говорится в публикации группы, его жизни пока ничего не угрожает.

Для проведения операции энергетикам пришлось отключить электролинию, а после спуска экстремала на землю электричество подключили по постоянной схеме питания.

Ранее "Страна" рассказывала, что из-за этого нарушителя энергетики предупреждали о возможном отключении света на всем левом берегу столицы. Правда, в комментариях к сообщению о происшествии жители этой части Киева писали, что у них электричество не пропадало.

Мы также писали, что летом под Киевом парень залез на электроопору, чтобы запустить квадрокоптер.