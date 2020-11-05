Свободная экономическая зона будет создана не только на Донбассе, но и в одном из западных регионов.

Об этом глава Офиса президента рассказал в эфире телеканала "1+1".

"Мы планируем создать не только свободную экономическую зону на Донбассе, а и еще другую свободную экономическую зону в Западной Украине. Сегодня эти две зоны, две экономические возможности также должны сработать на объединение страны, на равенство возможностей, которые мы хотим сегодня предоставить", - заявил он.

По его словам, пока что не известно, какая именно область Западной Украины также станет свободной экономической зоны, однако вскоре решение будет обнародовано.

Напомним, в ходе всеукраинского опроса Владимира Зеленского за пожизненные сроки для коррупционеров высказались 82,97% участников опроса. За сокращение депутатов до 300 - 89,60%. За легализацию медицинского каннабиса - 64,88%. За обращение к странам Будапештского меморандума - 74,21%. Меньше 50% респондентов поддержали создание свободной экономической зоны на Донбассе: "за" - 46,70% голосов, против чуть меньше - 46,48%.

Как сообщала "Страна", украинская сторона подготовила "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. В документе содержится предложение полностью прекратить конфликт и демилитаризовать неподконтрольные территории Донбасса в начале 2021 года. А 31 марта 2021-го - провести там местные выборы.