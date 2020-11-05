Известная украинская гимнастка, олимпийский призер и чемпионка мира 36-летняя Анна Бессонова стала мамой.

Об этом она сообщила на своей странице в соцсети, уточнив, что 4 ноября в 15:51 она родила сына.

"+1 мальчик 11/4/2020 15:51", - говорится в лаконичном сообщении.

Напомним, в апреле 2018 года Анне Бессоновой сделал предложение фитнес-тренер Дмитрий Момот. Это произошло во время матча НБА в Майами, где местные "Хит" принимали "Бруклин Нетс".

В перерыве игры Анне предложили поучаствовать в квесте. Ей завязали глаза и попросили найти мяч по подсказкам "тепло/холодно". Спортсменка отыскала не только мяч, но и притаившегося рядом с ним жениха. Дмитрий стоял на одном колене и держал в руке обручальное кольцо.

Ранее "Страна" сообщала, что спортивным директором "Динамо" временно стал Владимир Бессонов.