В Румынии, которая в начале октября усилила карантинные меры, собираются их ужесточить. В пятницу правительство может утвердить новый пакет ограничений, которые введут с понедельника, 9 ноября.

Об этом пишет Телеграм-канал "Гений Карпат".

Президент страны Клаус Йоханнис предложил правительству утвердить следующие мер по снижению эпидемиологической угрозы:

полный перевод образования в дистанционный формат;

удаленная работа для всех, где она возможна, в государственном и частном секторах;

запрет на работу магазинов после 21:00;

комендантский час в ночное время;

запрет публичных мероприятий частного или официального характера;

приостановка работы рынков и ярмарок;

всеобщий и повсеместный обязательный масочный режим на открытом воздухе и в помещениях;

сокращение работы общественного транспорта.

Комментируя эти меры, президент отметил, что надо быть реалистами, так как требуются более жесткий контроль за пандемией.

"Меры, принятые до сих пор, недостаточны. Нужен национальный план. Мы не хотим закрывать румынскую экономику. Да, мы хотим, чтобы румыны продолжали жизнь, как можно более приближенную к нормальной, с той поправкой, что мы не в нормальных условиях, мы в условиях пандемии и не можем пренебрегать этим", - отметил Йоханнис.

При этом президент призвал "гарантировать демократию", которая в свою очередь "гарантируется через выборы" - и провести в ранее запланированные сроки агитационную кампанию по выборам Палаты депутатов и Сената. На 6 декабря в стране намечены выборы в эти органы.

Как писала "Страна", месяц назад Румыния обязала украинцев проходить 14-дневный карантин при въезде в страну.

А чуть позже после введения этого требования Румыния закрыла авиасообщение с Украиной.