В Киеве водитель автомобиля Skoda проигнорировала запрещающий сигнал светофора и в результате этого произошло столкновение с Porsche.

ДТП случилось в четверг, 5 ноября, на перекрестке улиц Генерала Жмаченко и Строителей, сообщает Патрульная полиция.

"Предварительно, водитель автомобиля Skoda осуществила движение на красный сигнал светофора, что привело к столкновению с автомобилем Porsche", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ДТП обошлось без пострадавших. Патрульные составили протокол по ст.124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Также правоохранители отмечают необходимость соблюдения правил дорожного движения, поскольку от этого зависит здоровье, жизнь, а также целостность имущества.

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