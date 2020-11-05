Исследователи считают, что мутировавший в организмах норок коронавирус, может вызвать новую пандемию, к которой люди не готовы.

Об этом сообщает The Guardian.

"В худшем случае мы увидим начала новой пандемии в Дании. Существует риск того, что этот мутировавший вирус настолько отличается от других его разновидностей, что нам придется добавлять в вакцину что-то новое. Поэтому мутация отбросит всех нас к началу. Мы теперь знаем вирус, применяем меры, включая тестирование и контроль над распространением инфекций, и вспышку можно будет сдержать", - заявил профессор Кори Мёльбак, директор отдела по инфекционным заболеваниям датского государственного научно-исследовательского института, занимающегося вакцинами и сыворотками.

По словам профессора из Университета Копенгагена Аллана Рандрупа Томсена, Дания может стать следующим Уханем.

"Этот вариант может развиваться и стать устойчивым, и тогда вакцина не поможет. Значит, мутацию нужно исключить из уравнения, это серьезно", - сказал он.

Исследователи утверждают, что такая опасность сохраняется и в Нидерландах, где впервые обнаружили мутации коронавируса у норок. Также отмечается, что производство меха в Нидерландах прекратится до конца этого года.

"Опасность заключается в том, что мутировавший вирус может затем распространиться обратно от норки к человеку и "ускользнуть" от любой вакцины, которая была разработана для исходной, не мутировавшей версии. Конечно, версия вируса норки может плохо передаваться человеку, поэтому это скорее теоретический, а не реальный риск", - отметил профессор Ян Джонс из английского Университета Рединга.

В то же время, финские ученые полагают, что в Дании можно обойтись и без массового убоя животных, а просто ввести меры по контролю зооферм. Так, в Финляндии около 700 таких ферм, из которых 150 - норковые, однако ни на одной пока что не обнаружено заболевание.

Напомним, в Дании забьют всех норок страны, так как оказалось, что больные коронавирусом животные могут заражать людей. Новым типом заболевания заражены уже 12 человек.

Как сообщала "Страна", вслед за заражением коронавирусом норок на фермах в Нидерландах, инфекция распространилась и среди пушных зверей в Дании. Датские ветеринары и фермеры в четверг, 8 октября, начали их забой.