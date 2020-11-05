В округе Лас-Вегаса штата Невада будут принимать избирательные бюллетени до 12 ноября. Также там намерены изучить, не было ли двойного голосования во время президентских выборов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

О том, что округ будет принимать голоса до 12 ноября, заявил глава отдела регистрации голосов округа Кларк Джо Глория.



"У нас есть время до 12 ноября до окончания ввода бюллетеней в систему", - пояснил Глория на пресс-конференции.



По его словам, при поступлении бюллетеней по почте система также будет проверять, не голосовал ли тот или иной избиратель дважды.



При этом Глория заверил, что лично ему ничего не известно о нарушениях с бюллетенями.

Ранее "Страна" писала, что у Дональда Трампа готовятся оспаривать в суде результаты подсчета в Неваде.

Также мы рассказывали, что действующий президент США призвал вообще остановить пересчет голосов на выборах.