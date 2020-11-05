Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден укрепляет свои позиции в трех штатах. В Неваде он увеличивает отрыв от республиканца Дональда Трампа, а в Пенсильвании и Джорджии сокращает отставание.

Об этом говорят данные телеканала Fox News.

В Неваде (которая дает 6 выборщиков) Байден набирает 49,4% (+0,1%) - против 48,5% (-0,2%) у Трампа. Правда, пока обработано 76% голосов. С 15:30 по киевскому времени подсчитан только один процент бюллетеней.

Отметим, что на предыдущих выборах в Неваде побеждали демократы.

В Джорджии (16 выборщиков) подсчитали 98% голосов - плюс еще один процент с обеда. Сейчас у Трампа там 49,5% (-0,1%), у Байдена - 49,2% (+0,1%).

В Пенсильвании подсчитано 88% голосов. Интересно, что в 15:30 сообщалось о 89% обработанных бюллетеней.

Сейчас у Трампа там 50,3% (-0,4%), у Байдена 48,5% (+0,4%).

Новых данных по Северной Каролине (с 15 выборщиками) все еще нет. В этом штате разрыв по-прежнему составляет 1,4% в пользу Трампа.

Ранее "Страна" писала, что в течение четверга в Пенсильвании исчезло 2% подсчитанных голосов. После того как проблему устранили, у обоих кандидатов изменилось количество голосов. А в Неваде собрались считать голоса на выборах президента США до 12 ноября.

В связи с подобными случаями Трамп потребовал остановить мошенничество на выборах.