В Киеве спасают жизнь мужчины, забравшегося на электроопору. Из-за этого временно обесточат электролинию, которая питает левый берег столицы.

Об этом сообщает в Фейсбук пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на ДТЭК "Киевские электросети".

"Электролинию, питающая левый берег, временно обесточат для спасения жизни человека, поднявшегося на электроопору. Неизвестный гражданин нарушил правила охранной зоны электросетей и поднялся на высоковольтную электроопору. Чтобы безопасно снять гражданина с электроопоры, необходимо обесточить оборудование", - сказано в записи.

Энергетики предупредили о временных перебоях со светом у жителей левого берега столицы и заверили, что энергоснабжение будет восстановлено, как только нарушителя снимут с электроопоры.

В соцсетях уже опубликовано фото отчаянного человека на опоре. А также уточняется, что инцидент произошел на Поздняках.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Одессе центр города остался без света из-за аварии на высоковольтной линии.

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