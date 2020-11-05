Дональд Трамп в соцсети заявил о мошенничестве на выборах президента США и призвал его прекратить. Об этом он написал в своем микроблоге в Тwitter.

"Прекратить мошенничество", - говорится в сообщении.

Напомним, что в США уже вторые сутки считают голоса избирателей. Сейчас подсчет продолжается в ряде принципиально важных для исхода президентских выборов американских штатов. Во многих из них Трамп изначально лидировал, а затем, ближе к завершению подсчетов, стал стремительно терять позиции. Американские СМИ отмечают, что в основном это - результат подсчета бюллетеней, пришедших по почте уже после закрытия избирательных участков. Трамп считает, что эти бюллетени вообще не следует учитывать, раз они поступили уже после завершения голосования.

Ранее "Страна" писала о том, что Twitter скрыл пост Трампа о недействительных бюллетенях, которые пришли по почте.

Также мы сообщали, что штаб Трампа потребовал пересчитать голоса в ключевом штате Висконсин.