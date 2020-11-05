Газета The Financial Times разместила на своем сайте материал (теперь он недоступен), в котором были неверно процитированы слова Эмманюэля Макрона об исламистском сепаратизме.

Президент Франции, недавно пострадавшей от очередного теракта в Ницце, опубликовал в издании письмо с критикой газеты и разъяснением своей позиции касательно ислама.

Письмо появилось на сайте издания, а также на странице Елисейского дворца.

Статья в The Financial Times вышла 3 ноября, а письмо Макрона - 4 ноября.

Глава государства отметил, что в течение более 130 лет Financial Times была эталоном, так как ее статьи, основывались на достоверных фактах. Поэтому "никто не может представить, что на этих страницах публично сделанные заявления главы государства-члена ООН и G7 могут быть искажены", отметил Макрон.

Однако в статье от 3 ноября была допущена ложная цитата: авторы перепутали "исламский сепаратизм" - термин, который Макрон никогда не использовал, и "исламистский сепаратизм".

"Меня, таким образом, обвинили в стигматизации французских мусульман из предвыборных соображений и нагнетании страха и подозрительности по отношению к ним", - написал президент.

В связи с этим он решил рассказать читателям газеты о ситуации во Франции.

Президент напомнил, что с момента террористической атаки на редакцию сатирического издания Charlie Hebdo во Франции произошла серия терактов, жертвами которых стали 263 человека. Авторы этих атак объясняли, что действовали во имя ислама, тем самым искажая саму эту религию.

Чтобы ответить на этот вызов, Франция заняла четкую позицию.

"Исламистские террористы атакуют Францию, так как она воплощает свободу слова, право верить или не верить и определенный жизненный уклад", - объяснил в письме Макрон, отметив, что французские граждане не откажутся от своих ценностей, от важности прав человека, демократии и верховенства закона. Президент Франции напомнил, что французские военные, а также разведывательные службы и полиция ежегодно предотвращают множество атак и демонстрируют "образцовое мужество" в борьбе с террористическими группировками, в частности, в Сахеле.

При этом, как говорится в публикации, с 2015 года стало очевидно, что во Франции группировки радикальных исламистов общаются с представителями молодежи, прививая им ненависть к республике и неуважение к ее законам. Именно это, по словам Макрона, и имеется в виду, когда речь идет об "исламистском сепаратизме".

"Вот с чем борется Франция - с генерацией ненависти и смертью, которая угрожает ее детям, и никогда - с исламом. Мы противостоим введению в заблуждение, фанатизму, насилию и экстремизму. Не религии", - заверил Макрон.

Макрон подчеркнул, что Франция - светское государство, в стране действует свобода вероисповедания, а власть не вмешивается в религиозные вопросы. Он также засвидетельствовал уважение Франции к исламской цивилизации и ее наследию.

В конце своего послания Макрон процитировал философа XII века Ибн Рушда, написавшего, что "незнание ведет к страху, страх - к ненависти, а ненависть - к насилию", и призвал не поощрять незнание, искажая высказывания главы государства.

Как писала "Страна", в начале октября Макрон объявил борьбу с исламским радикализмом во Франции.

А на днях, после атак исламистов, он сказал, что в стране нет проблем с религиями.