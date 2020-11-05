На территории Венгрии ввели комендантский час с 01:00 до 06:00 (по Киеву) и на это время въезд в страну будет ограничен. Такие меры ввели из-за чрезвычайной ситуации, связанной с распространением Covid-19 на территории страны. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

"Во время этого временного ограничения въезд в Венгрию будет разрешен исключительно лицам, следующим: до места постоянного, временного проживания или места работы на территории Венгрии; с целью трудоустройства при наличии соответствующих документов; до места временного пребывания, которое подтверждается бронированием в отеле", - говорится в сообщении.

Ограничение не распространяется на водителей грузового автотранспорта, осуществляющих международные перевозки, и лиц, следующих транзитом через территорию Венгрии.

"При этом напоминаем, что такие лица должны иметь документы, которые подтверждают транзитный характер поездки: разрешение на постоянное или временное проживание в стране назначения, разрешение на трудоустройство, бронирование гостиницы и тому подобное", - говорится в сообщении.

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