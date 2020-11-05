В Пенсильвании результаты голосования на выборах президента США, которые прошли 3 ноября, объявят не раньше пятницы, 6 ноября. Около 29 тыс. избирателей в округе сначала получили неправильно напечатанные бюллетени, теперь их нужно будет проверить.

Об этом пишет издание The Philadelphia Inquirer в своем Twitter-аккаунте.

Сообщается, что в округе штата Пенсильвания около 29 тысяч избирателей в округе сначала получили неправильно напечатанные бюллетени, которые затем поменяли. Но теперь, перед тем как считать голоса, бюллетени нужно будет проверить.

"Большинство из 35 тыс. бюллетеней, пришедших по почте в округ Аллегейни штата Пенсильвании не посчитают до завтра", - уточняют в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Пенсильвании исчезли подсчитанные голоса. Потом они "воскресли" в пользу Байдена.

Также мы писали, что в Филадельфии по решению суда остановили подсчет голосов, присланных по почте.