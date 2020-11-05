Президент Украины Владимир Зеленский уволил трёх губернаторов.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны".

Своих мест, как ранее и анонсировалось, лишились руководитель Одесской области Максим Куций, глава Ивано-Франковской области Виталий Федоров и губернатор Сумской области Роман Грищенко, пишет канал.

Указы об освобождении с должностей под №488/2020, №489/2020 и №490/2020 уже опубликованы на сайте главы государства.

Куцый был назначен главой Одесской ОГА чуть более года назад - 11 октября 2019 года, Грищенко на свой пост - 11 марта 2020 года. А Федоров стал губернатором 24 апреля 2020 года, сменив Дениса Шмыгаля.

О грядущей чистке губернаторов и о том, что Кабмин согласовал отставку сразу губернаторов Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областей, "Страна" рассказывала 4 ноября.

Накануне чистки глав областей Владимир Зеленский освободил от должности первого заместителя главы Офиса президента Сергея Трофимова и назначил его своим внештатным советником. Как мы рассказывали, решение по Трофимову было связано с хаосом и слабой модерацией президентской вертикали в регионах.