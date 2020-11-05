В четверг, 5 ноября, мировые цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе волатильной сессии. Но инвесторы ожидают окончательных итогов президентских выборов в США.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Так, стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:59 по Киеву в четверг составляет $40,94 за баррель, что на $0,29 (0,7%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $38,76 за баррель, что на $0,39 (1%) ниже уровня предыдущей сессии.

"Есть шанс, что Джо Байден займет более активную позицию в отношении COVID-19. Байден скорее будет прислушиваться к науке и делать то, что необходимо, чтобы сдерживать и контролировать вирус", - отмечает Роберт Явгер, глава энергетического подразделения Mizuho Mizuho Securities. По его словам, введение локдаунов может оказать "крайне негативное" воздействие на спрос на нефть.

А вот расчет экспертов на то, что результатом ноябрьских выборов в США станет так называемая "голубая волна", при которой демократы одержат убедительную победу на выборах президента, а также получат контроль над обеими палатами Конгресса, не реализовался. На данный момент демократы и республиканцы получили по 48 мест в Сенате, при этом в Палате представителей демократы сохраняют большинство.

По словам аналитиков, Реализация этого сценария стала бы "бычьим" фактором для финансовых рынков, поскольку означала бы принятие властями масштабной программы стимулирующих мер, которые помогли бы американской экономике справиться с последствиями пандемии коронавируса.

Данные министерства энергетики США, опубликованные в среду, показали снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 8 млн баррелей, что оказало некоторую поддержку котировкам. В то же время настроения инвесторов омрачает продолжающий рост заболеваемости COVID-19 в мире.

Инвесторы продолжают следить за подсчетом голосов на выборах президента США. Весь вчерашний день по количеству выигранных штатов лидировал Дональд Трамп. НО в ключевых Висконсине и Мичигане победу внезапно вырвал Джо Байден.

Также стало известно, что в Филадельфии по решению суда остановили подсчет голосов, присланных по почте.

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