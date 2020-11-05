Во Львове правоохранители разоблачили квартирных мошенников, которые разработали преступную схему завладения чужим жильем в центральной части города. Таким образом им удалось присвоить восемь объектов недвижимости, владельцами которых были пожилые люди. Об этом сообщается на сайте Львовской областной прокуратуры.

По данным ведомства, трое граждан на основании фиктивных документов регистрировали на подставных лиц объекты недвижимости, принадлежавшие, в том числе пожилым людям. После этого квартиры перепродавали, а вырученные средства распределяли между участниками группы. Таким образом, потерпевшим нанесли убытков на общую сумму 10,9 миллионов гривен.

Сейчас трое участников группы задержаны, им выдвинуты подозрения в совершении преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 190 и частями 3-4 статьи 358 УК Украины (мошенничество в крупных размерах и подделка документов). Санкции статей предусматривают наказание от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По решению суда задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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