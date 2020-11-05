В Филадельфии исполнили решение суда и остановила подсчет полученных по почте голосов. Об этом сообщает телеканал MSNBC.

Уточняется, что в Филадельфии подсчитаны уже тысячи пришедших по почте голосов, но остаются неподсчитанными также тысячи.

Появилась информация о том, что на улицах штата начались акции протеста против остановки подсчета голосов.

Напомним, президент США Дональд Трамп в соцсети призвал остановить подсчет голосов, а позже написал, что голоса, присланные по почте после дня выборов учитываться не будут. Однако Twitter посчитал нужным скрыть эту запись, как вводящую в заблуждение.

Также мы сообщали о том, что у Трампа готовятся оспаривать в суде результаты подсчета в Неваде.