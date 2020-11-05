Что-то странное происходит с голосами в Пенсильвании, но в пользу Байдена. Фото :facebook.com/joebiden

Сегодня, 5 ноября, в США продолжается подсчет голосов после выборов президента, которые прошли 3 ноября. В течение сегодняшнего дня в штате Пенсильвания исчезло 2% подсчитанных голосов, после того, как проблему устранили у обоих кандидатов изменилось количество голосов.

Так, утром по Киевскому времени (в тоже время в США была ночь) показатели в Пенсильвании были следующими:

Байден - 48,1%, Трамп - 50,7%. Подсчитано: 89% голосов.  

Результаты голосования в Пенсильвании

Показатели по состоянию на 17:07 по киевскому времени изменились:

Байден - 48,4%, Трамп - 50,5%. Подсчитано: 87%. 

Результаты голосования в Пенсильвании

Таким образом  2% обработанных бюллетеней испарилось, из них в ущерб Трампу и в пользу Байдена - 0,5%.  После пересчета у Дональда Трампа добавилось  8 135 голосов избирателей, у кандидата от демократов Джо Байдена - плюс 36 576 голосов. 

Напомним, что "Страна" разбиралась, почему у Трампа заявляют о фальсификациях выборов президента США. И куда потерялись 300 тысяч голосов.

Также мы рассказывали, как в ключевом американском штате голоса за Джо Байдена умножали в 10 раз.

 

 

 

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