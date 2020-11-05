Оля Полякова и Филипп Киркоров дали совместный концерт в ОАЭ, который представили в рамках международного музыкального фестиваля Парус-2020 4 ноября.



Об этом свидетельствуют многочисленные публикации и истории звезд на их страницах в Instagram.



Так, на днях Оля Полякова была замечена в одном из люксовых ресторанов Дубая в компании своего друга Филиппа Киркорова. Артисты праздновали встречу, мило беседовали и пили шампанское.



"Какая символическая встреча в Дубае в День народного единства! Воссоединение!", - подписал кадры "Король Солнца" после встречи с "Королевой Ночи", которую поздравил объятиями и цветами.



"Наша авантюра, зародившаяся год назад в Майами все-таки завелась", - комментирует Киркоров за кадром. Речь идёт об идее совместного концерта артистов, которая возникла в январе 2020 года в Майами, где Полякова и Киркоров отдыхали семьями. На что певица ответила в характерной для себя манере: "Я в шоке".

"Любовь и музыка не имеет границ, национальностей и оков! Ни один политический режим не может закрыть любовь между людьми, народами, странами. Мы - люди, жившие в одной стране. Мы - люди, говорящие на одном языке об одном, о любви", - написал на своей странице Киркоров.



"Росія вітає Україну, а Україна вітає Росію", - сообщил Филипп Киркоров. Так, звезды неоднократно переходили то на русский, то на украинский язык во время интервью и выступления.



Ранее "Страна" сообщала, что Полякова поссорилась со Степановым в прямом эфире из-за своего концерта. Это произошло из-за его недавней реакции министра на концерт с участием артистки в Харькове в начале октября.



Также напомним, что Филипп Киркоров назвал аннексированный Крым своим любимым курортом России. Кроме того, он добавил, что в следующем году он "позаботится о планировании отдыха заранее", так как в этом ему не удалось там побывать.