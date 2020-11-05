"Политические режимы не закроют любовь между народами и странами". Киркоров и Полякова объединились в Дубае
Оля Полякова и Филипп Киркоров дали совместный концерт в ОАЭ, который представили в рамках международного музыкального фестиваля Парус-2020 4 ноября.
Об этом свидетельствуют многочисленные публикации и истории звезд на их страницах в Instagram.
Так, на днях Оля Полякова была замечена в одном из люксовых ресторанов Дубая в компании своего друга Филиппа Киркорова. Артисты праздновали встречу, мило беседовали и пили шампанское.
"Какая символическая встреча в Дубае в День народного единства! Воссоединение!", - подписал кадры "Король Солнца" после встречи с "Королевой Ночи", которую поздравил объятиями и цветами.
"Наша авантюра, зародившаяся год назад в Майами все-таки завелась", - комментирует Киркоров за кадром. Речь идёт об идее совместного концерта артистов, которая возникла в январе 2020 года в Майами, где Полякова и Киркоров отдыхали семьями. На что певица ответила в характерной для себя манере: "Я в шоке".
"Любовь и музыка не имеет границ, национальностей и оков! Ни один политический режим не может закрыть любовь между людьми, народами, странами. Мы - люди, жившие в одной стране. Мы - люди, говорящие на одном языке об одном, о любви", - написал на своей странице Киркоров.
"Росія вітає Україну, а Україна вітає Росію", - сообщил Филипп Киркоров. Так, звезды неоднократно переходили то на русский, то на украинский язык во время интервью и выступления.
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Любовь и музыка не имеет границ, национальностей и оков! 💯Ни один политический режим не сможет закрыть любовь между людьми, народами, странами. Мы люди, жившие в одной стране, мы люди, говорящие на одном языке, об одном - о любви! ❤️И сегодня в этот невероятный тёплый вечер, впервые за многомесячное состояние без концертов, в День народного единства на одной сцене вместе с Королевой ночи из Украины @polyakovamusic дарили любовь и тепло каждому зрителю в Дубаи! 🇷🇺 🇺🇦 🇦🇪 Ведь как сказал Маэстро Леонид Быков - «Всё преходяще, а Музыка вечна!»🎶♾ Looks by @arti_dress
Ранее "Страна" сообщала, что Полякова поссорилась со Степановым в прямом эфире из-за своего концерта. Это произошло из-за его недавней реакции министра на концерт с участием артистки в Харькове в начале октября.
Также напомним, что Филипп Киркоров назвал аннексированный Крым своим любимым курортом России. Кроме того, он добавил, что в следующем году он "позаботится о планировании отдыха заранее", так как в этом ему не удалось там побывать.