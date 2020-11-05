В пятницу, 6 ноября, в Украине ожидается преимущественно переменно облачная и сухая погода. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. При этом будет достаточно тепло для ноября. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха ночью опустится до +1-6 градусов. Днем потеплеет до +5-10, а на Закарпатье и юге страны прогреется до +12 градусов.

А вот в Карпаты ночью придет мороз - там ожидается от +3 до -2 градусов. Днем потеплеет до +2-7.

В Киеве пятница пройдет без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +3-5 градусов, днем +7-9.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в последний день октября Карпаты замело снегом.

Также мы сообщали, что ураган разрушил дома и повалил деревья в Николаевской области.