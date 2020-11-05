Сегодня, 5 ноября, в Австрии и Польше, также как и в Украине, зафиксировали антирекорд по количеству зараженных коронавирусом за сутки. А вчера,4 ноября, было обнаружено рекордное количество зараженных за все время пандемии в Чехии.

Об этом сообщает Czech Radio, Worldometers. и Kronen Zeitung.

В Чехии 4 ноября зафиксировали 15 729 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, что стало самой большой цифрой с самого начала пандемии. Но это уже третий раз, когда дневной прирост зараженных в стране превышает 15 тысяч. Предыдущий антирекорд в стране не сильно отличался от нового - всего на 65 случаев, и был поставлен 27 октября. Начиная с понедельника, 2 ноября, показатели ежедневного прироста инфицированных в Чехии растут. За все время эпидемии коронавируса заразились 378 700 человек, а выздоровели 200 тысяч.

В Австрии также устанавливают рекордные показатели по количеству зараженных коронавирусом. По состоянию на сегодня, 5 ноября, за последние сутки зарегистрировали 7416 случаев. Что стало новым рекордом для страны.

В Польше, состоянием на 5 ноября, зафиксировано 27 143 подтвержденных случаев коронавируса, что становится рекордом для страны. За последние сутки 8 721 человек выздоровел, а 367 умерли от Covid-19. Всего количество активных больных в Польше на сегодняшний день - 282 156, а выздоровели с начала пандемии 177 681 человек, а 6 842 скончались.

Ранее сообщалось, что с 7 по 30 ноября в Греции введут жесткий карантин. Выходить из дома можно будет только по СМС-пропускам.

Также мы рассказывали, что в пятницу, 6 ноября, Кабмин Украины соберется на внеочередное заседание и рассмотрит вопрос об ужесточении карантина в стране.