В Николаеве, где мужчина облил кислотой сожительницу и двоих детей, правоохранители обнаружили арсенал оружия, взрывчатки и боеприпасов в квартире 35-летнего психолога-практика.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.



Исходя из данных полиции, 35-летний практикующий психолог хранил в собственной квартире пистолеты, гранаты, винтовки, автоматы, около сотни патронов различного калибра и ножи. Все это мужчина объясняет, что держал для коллекции и планировал заняться продажей. По словам хозяина, он известный практикующий психолог, который уже выдал несколько книг и собирался писать следующую, но не мог начать, не приняв внутреннюю часть себя, которая связана с силой.

Мужчина сообщил правоохранителям, что коллекционировал оружие и боеприпасы с детства и планировал собранное реализовать. Также, по его словам, "это было попыткой воплотить красоту и силу в одном, а также запечатлеть историю". Кроме того, он охотно рассказывал о своем "хобби" подписчикам в социальных сетях, о чем стало известно и правоохранителям.

Так, сотрудники полиции прибыли к психологу с санкцией на обыск. Среди изъятого обнаружили взрыватель к ручной осколочной гранате иностранного производства, который содержит заряд взрывчатого вещества и относится к категории взрывоопасных предметов и подлежит немедленному уничтожению из-за угрозы самопроизвольного взрыва, радиус поражения несколько метров.

"Оружие и взрывчатку правоохранители изъяли и направят на экспертизу. Частично боеприпасы специалисты уничтожили из-за риска транспортировки", - добавили в полиции.

В данный момент по данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного Кодекса (незаконное обращение с оружием, боковыми припасами и взрывчатыми веществами).



Ранее "Страна" сообщала, что экс-начальник милиции Николаева получит миллион гривен компенсации. Это произойдет в качестве моральной компенсации за незаконное привлечение к уголовной ответственности.



Также напомним, что в этом же городе разоблачили ячейку международной сети наркодилеров. Правоохранители изъяли наркотические средства, стоимость которых, по ценам "черного" рынка, составляет почти 4,5 миллиона.