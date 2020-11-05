Президент США Дональд Трамп заявил, что бюллетени, пришедшие по почте после дня выборов, не будут засчитаны. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Любые голоса, приходящие после дня выборов не будут подсчитываться!", - написал Трамп.

Однако это сообщение сразу было скрыто, поскольку администрация Twitter посчитала его вводящим в заблуждение.

"Этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии", - говорится в сообщении Twitter.

Напомним, в США вторые сутки подсчитывают голоса избирателей на выборах президента страны.

Ранее "Страна" писала о том, что у Трампа готовятся оспаривать в суде результаты подсчета в Неваде.

Также мы сообщали, что Украина впервые отреагировала на противостояние Байдена и Трампа.