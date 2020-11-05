Работа Конституционного суда Украины заблокирована из-за отказа четверых судей участвовать в заседаниях. Поэтому вопросы о законах по языку и по продаже земли не смогут быть рассмотрены в ближайшее время.

Об этом пишет телеграм-канал "Политика Страны".

По закону в заседаниях Большой палаты должны присутствовать минимум 12 судей. В данный момент в составе КСУ 15 судей, но после того, как Сергей Головатый, Олег Первомайский, Виктор Колесник и Василий Лемак (судьи, которые не голосовали за признание неконституционными е-деклараций) отказались участвовать в заседаниях и остается всего 11 и это заблокирует работу Большой палаты, которая рассматривает конституционность законов, актов президента, Кабмина и Верховной Рады, и дает официальное толкование Конституции.

Таким образом, заблокированным останется и рассмотрение запроса о толковании положений Конституции о правовом статусе земли и вопрос о языковой реформе.

"Формальная причина отказа судей от участия в заседаниях - обнародование ранее судьей Сасом проекта решения по закону о продаже земли, но настоящая причина - "просьба" с Банковой. Но источник "Страны" в Конституционном суде считает, что Головатый вполне может вновь вернуться к заседаниям, если для него найдут аргументы. "Он человек с очень гибкой позицией", - заявил наш источник в Конституционном суде", - пишет телеграм-канал.

Напомним, что сегодня, 5 ноября, нардепы от фракции "Слуга народа" внесли в Раду законопроект, который подразумевал увеличить необходимое для принятия решения количества голосов судей с 10 до 12. Ранее было достаточно и 10 голосов, и КСу мог бы работать даже после отказа 4 судей участвовать в заседаниях.

Также сообщалось, что в пятницу, 6 ноября, Верховная Рада завтра собирается назначить двух судей Конституционного суда.