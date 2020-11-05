Штаб президента США и кандидата на новый срок от республиканцев Дональда Трампа намерен через суд оспорить результаты выборов в США в штате Невада, победа Джо Байдена в котором может вывести его в президенты. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Уточняется, в штабе Трампа считают, что по меньшей мере 10 тысяч голосов, которые посчитали в штате, принадлежат избирателям, которые уже не живут в Неваде.

По данным Fox News, если демократ Джо Байден победит в Неваде, то получит необходимые 270 голосов выборщиков для победы на выборах (если считать, что он уже победил в штате Аризона. В Аризоне подсчитано около 88% голосов, у Байдена на 68 тысяч голосов больше, чем у Трампа).

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп призвал остановить подсчет голосов.

Также мы сообщали, что Украина впервые отреагировала на противостояние Байдена и Трампа.