Сегодня, 5 ноября, на Донбассе, где согласовали 4 новые точки разведения сил, получил ранение украинский военный. Противник сбросил на украинские позиции гранату ВОГ-17 с беспилотника.

Об этом сообщает украинская делегация в Трехсторонней контактной группы.

Так, военному предоставлена медицинская помощь, его состояние удовлетворительное.

"После инцидента Украина использовала координационный механизм для восстановления режима тишины, также направлена письменная нота в СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.



Ранее "Страна" сообщала, что в Офисе Зеленского подвели итоги 100 дней режима тишины на Донбассе. За период с 27 июля по 3 ноября 2020 потери Вооруженных сил Украины от непосредственных боевых действий в зоне проведения операции объединенных сил составили: трое погибших и 11 раненых.



Также напомним, что на Донбассе в конце октября погибли двое бойцов ВСУ. Это произошло в результате прицельных обстрелов украинских позиций в районе пункта Водяное.