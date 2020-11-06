Уже на следующей неделе в Украине может быть введен "карантин выходного дня".

Об этом вчера заявил министр здравоохранения Степанов.

"Мы четко понимаем, что мы не в состоянии ввести полный локдаун, на который пошли некоторые европейские страны - не на две недели, не на три недели. Поэтому необходимо ввести такой жесткий карантин именно на выходные дни, то есть на субботу-воскресенье. Это когда у нас останутся работать только продуктовые магазины и аптеки и, конечно, транспорт. То есть все то, что касается критической инфраструктуры", - сказал Степанов.

Ударит эта новация в первую очередь по заведениям общественного питания: им могут запретить работать с пятницы по воскресенье, когда в ресторанах традиционный наплыв людей. И обязать их снова работать "на вынос" и доставку, как весной во время локдауна. Также закроются фудкорты в ТРЦ.

Рестораторы уже бьют тревогу, утверждая, что только начали оправляться от весеннего локдауна, и нового, даже такого "гибридного", они не перенесут.

"Страна" пообщалась с игроками ресторанного бизнеса, чтобы узнать, какие последствия может иметь для них "карантин выходного дня". И будут ли они его соблюдать.

"Не имеет смысла работать четыре дня в неделю"

Все опрошенные "Страной" рестораторы утверждают, что гибридный карантин выходного дня нанесёт индустрии ещё больший урон, чем тотальный локдаун в марте 2020 года.

Более того, некоторые владельцы кафе полагают, что полный локдаун был даже более выгоден заведениям общепита с экономической точки зрения, чем частичное закрытие на выходные.

"Если не работать по выходным, рестораны вообще можно закрывать – не имеет смысла работать четыре дня в неделю. В каждый из выходных продажи на 50% выше, чем в будний", - утверждает Дмитрий Федотенков, совладелец сети ресторанов "Tarantino Family".

По его словам, всего три дня – пятница, суббота и воскресенье, – дают ресторанам в нынешних условиях две трети оборота.

"В этом смысле полный локдаун был даже экономически выгоднее, чем такой гибридный карантин. Тогда не было обязательств, арендодатели входили в положение. А сейчас даже за время простоя нужно будет платить – и скидок никто не даст", – добавляет Федотенков.

Игорь Тищенко, совладелец сети ресторанов “Mister Cat”, также обращает внимание на проблему с арендной платой. По его словам, карантин выходного дня обяжет рестораторов платить полную стоимость за аренду помещения и сотрудникам заведений – даже в дни вынужденного простоя.

“Эта ситуация будет еще неприятнее, чем полный карантин, когда можно было остановить все платежи. Сейчас трудно будет доказать что-то арендодателю и всем, перед кем у нас обязательства – нужно будет платить по полной программе”, – акцентирует Игорь Тищенко.

"Закрытие на выходные – гораздо более сложное, чем полный локдаун", – согласен Тарас Середюк, совладелец ресторанов Mafia, Casta, BAO и NAM.

Он уточняет: "Вот мы на два дня закрылись – что будет с продуктами, с персоналом? Когда мы уходили на жёсткий локдаун, понимали, что нужно все быстро разморозить, продать и максимально уменьшить количество сотрудников. А здесь - перерыв на два дня, причем на два очень активных дня. Это сумасшедшая аритмия в работе, серьёзнейшее испытание для всей отрасли".

"Многие уже на лопатках"

По финансовым потерям карантин выходного дня можно прировнять к полному локдауну, считают опрошенные "Страной" рестораторы.

"50-60% заработка у ресторанов идет на выходных (пятница, суббота и воскресенье). Если все это убрать, то останется 40% от оборота", – отмечает Тищенко.

Другие рестораторы также отмечают, что выходные дни для них самые активные и прибыльные.

"Рентабельность ресторанного бизнеса проста: 10% от оборота ресторан может зарабатывать, при условии, что нет перерывов и закрытия. А теперь посчитаем, что у нас из 30 дней забирают хотя бы восемь (четыре субботы и воскресенья). Восемь дней, которые по своему обороту сравнимы с 12 днями. Это приведет к падению продаж на 30-40%", – сообщил "Стране" Тарас Середюк.

По его подсчетам, рестораны с рентабельностью в 10% выйдут в небольшой минус. У кого рентабельность была меньше – будут в большом минусе.

"А тех, кто работал с рентабельностью больше 10%, не существует. Либо их очень мало. Даже у "Макдоналдса" рентабельность 13-14%", – анализирует ресторатор.

Помимо снижения посещаемости заведений, оплаты аренды, выплаты зарплаты и налогов, рестораны также обязаны тратиться на соблюдение мер безопасности. В частности покупать средства индивидуальной защиты, антисептики, специальные урны для использованных масок.

“Мы из прошлого локдауна вышли с задолженностью на уровне двухмесячной прибыли. Мы эти долги отдавали до конца августа. Только с сентября мы обнулились, стали более менее нормально функционировать. А новые ограничения - мало того, что минус в средствах, так еще плюс в дополнительных расходах", – заявила Олеся Остафиева, совладелица Ведьма-бара "Лыса гора".

Не все рестораторы могут похвастаться погашением долгов после выхода из карантина в марте. Екатерина Яблонская, шеф-кондитер и основатель Yablonska Atelier de Patisserie, рассказала "Стране", что еще не рассчиталась с долгами за период локдауна. А если придется еще и закрыться на выходные, бизнес просто закрепится в "минусе".

"Долгов у меня – пятизначная цифра в долларах. Можно было на эти долги купить однокомнатную квартиру. Мы только начали их разгребать, открылись, успешно работаем, и тут нас опять хотят закрыть", – возмущена Яблонская.

Если карантин выходного дня вступит в силу, ресторанам придется снова перепрофилироваться на доставку или услугу "забери сам".

"Спрос на услугу "закажи сам" возрос более, чем на 50%. Особенно в жилых массивах. Люди, находясь на удаленной работе, заказывают себе еду домой", - отмечает Тарас Середюк.

Но доставка не спасет бизнес, а просто отстрочит момент банкротства.

"Бизнес в большинстве своем не переживёт новый карантин. Многие уже на лопатках. Думаю, что к январю-февралю 60% ресторанов обанкротятся, многие уже банкроты. Нам постоянно сейчас предлагают помещения под ресторан – они остались от тех коллег, которые не дожили до сегодняшнего дня", – говорит Игорь Тищенко.

К тому же, работа "через окошко" не заменит полноценное времяпрепровождение в кафе.

"Люди ходят в ресторан не ради еды, а ради социализации – чтобы провести время с друзьями, пообщаться. Мы и так в период роста количества заболевания среди населения наблюдаем снижение потребительских настроений. Денег не так много у людей, плюс высок уровень опасения. Многие самоизолируются автоматически и ограничивают себя в походах в ресторан", – отмечает Тарас Середюк.

По его словам, в августе рестораны фиксировали наименьшее падение потребительского спроса – минус 15%.

"А, например, в Харькове, который относится к "красной" зоне – мы видим 35% падения. В Киеве – 40%, в помещениях на Крещатике – вообще катастрофа", – говорит Середюк.

"Второго карантина бизнес не выдержит"

Рестораторы уверены, что частичный карантин эпидемиологической ситуации никак не поможет.

Тарас Середюк, к примеру, не понимает, как закрытие ресторанов уменьшит количество заболевших, если работает транспорт.

"С одной стороны, цинично протестовать против мер, которые снизят количество заболевших. А с другой стороны - свой бизнес тоже жалко. У нас на караоке людей в ночное время - 10-15 всего, там нет никакой угрозы. Не больше, чем от 10 человек в маршрутке", – уверен Середюк.

Кроме того, многие во время частичного карантина готовы так же частично саботировать требования властей.

"Логики большинства ограничений мы не понимаем. Как правило, на выходных гуляют не компании, а семьи, которые вместе и дома сидят. И если они на дистанции в ресторане от других компаний, то чем это отличается от того, что они сидят дома?", – задает резонный вопрос Олеся Остафиева.

Игорь Тищенко признаётся, что выполняет только те требования, которые имеют здравый смысл.

“Потому что все равно проверяющие органы оштрафует. Делать все – бессмысленно. Маски – да, дезинфекция – да. А вот какие-то урны под маски? Ну, пусть поставят у себя дома и периодически бросают туда свою маску, а утром надевают и носят”, - советует ресторатор.

Кроме того, владельцев бизнеса возмущают некоторые новации карантина.

"Посетителей заведений, которые будут нарушать масочный режим, будут штрафовать на 170 грн, а владельца бизнеса на 3400-5100. То есть персональной ответственности у нас нет", - возмущена совладелица Ведьма-бара "Лысая гора" Олеся Остафиева.

По ее словам, рестораны могут следить только за требованием надевать маску при входе в заведение. А дальше – это на совести посетителя.

"Например, чтобы пойти в туалет, гость должен надеть маску. И если он ее не наденет или наденет на нос, то я заплачу 5100 грн, потому что не поставила контролера, а он 170 грн - потому что сделал для себя выбор нарушать", - рассуждает Остафиева.

Рестораторы считают, что раз власти хотят опять их закрыть, то должны как минимум предложить им взамен определенные компенсации.

Многие страны оказывают помощь малым предприятиям по выплате заработной платы работникам, вынужденным прекратить работу в период пандемии. Например, Австралия направит на эти меры $4 млрд, Германия — €4 млрд, а в Швеции правительство готово финансировать 15% заработной платы сотрудников, чье рабочее время сократилось в результате распространения вируса. Также компенсация кредитных выплат и арендных платежей идет по всей Европе.

Но в Украине пока речь только о запретах. Владельцы ресторанов возмущены тем, что за 8 месяцев с начала пандемии правительство не предложило ни одной программы поддержки малого и среднего бизнеса.

"Загоняя людей в такое положение, их вынуждают идти на нарушения", – считает Игорь Тищенко.

Он прогнозирует, что часть ресторанов будут просто игнорировать запреты и продолжать работать.

Екатерина Яблонская прямо заявила "Стране", что готова саботировать карантин. По ее мнению, проще заплатить штраф и продолжить работать, чем закрыть предприятие и оставить сотрудников без зарплаты.

"Второго карантина мой бизнес не выдержит. Я маленькое предприятие, у которого нет резервных фондов, чтобы выжидать. Пошли они в жопу!", – эмоционально объясняет свою позицию Яблонская.

Тарас Середюк предполагает, что некоторые рестораны могут идти на различные хитрости, чтобы обойти запрет.

"Повесят вывеску "магазин" и не будут закрываться на выходные. Или, как один ресторан в Европе, объявят себя церковью – и тоже продолжат работать", - предполагает ресторатор.

В целом на рынке рестораторов многие готовы соблюдать запрет "для виду". Но не под запись признаются, что, скорее всего, за закрытыми парадными дверьми будут принимать отдельных клиентов с большим чеком – чтобы удержаться на плаву. Многие заведения, как и во время жесткого локдауна, будут открываться на выходных "под заказчика" – например, для закрытых банкетов.

Несмотря на предупреждения власти о жестких санкциях для тех, кто будет нарушать карантин, многие рестораторы настроены радикально.

"Воруете у рестораторов три дня бизнеса – компенсируйте, – призывает Дмитрий Федотенков. – Мы требуем мораторий на проверки и целый пакет требований по компенсации убытков. Иначе будет саботаж - многие рестораны просто откажутся закрываться. И начнут взамен проводить еще и гипермассовые протесты".