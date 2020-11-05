Действующий президент США и кандидат на следующий срок Дональд Трамп призвал остановить пересчет голосов на выборах. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Остановите подсчет!" - призывает американский лидер.

Напомним, в США уже вторые сутки продолжается подсчет голосов после выборов президента. По последним данным, Штаб Трампа намерен через суд оспорить результаты подсчета в штате Невада. У Трампа заявляют, что минимум 10 тысяч голосов принадлежат людям, которые уже не проживают в Неваде.

Кстати, в абсолютных числах Байден опережает сейчас Трампа в Неваде на 7600 голосов. То есть эти 10 тысяч голосов, о которых говорит действующий президент, изменили бы расклад в штате. "Страна" следит за развитием событий.

Также мы сообщали, что Байден запустил сайт по передаче ему власти от Трампа.