Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что ситуация с отменой ответственности за декларирование недостоверной информации и ситуация вокруг Конституционного суда не повлияют на выполнение программы МВФ.

Об этом со ссылкой на слова Шмыгаля пишет "РБК-Украина".

Так, премьер отрицательно ответил на вопрос, скажется ли ситуация с КСУ на выполнении кредитной программы Фонда.

"Нет, потому что Украины четко декларирует и показывает свои европейские намерения. Свои намерения продолжать и активно вести антикоррупционную реформу, и все реформы, которые нацелены и прописаны в наших международных обязательствах", - ответил Шмыгаль.

По мнению Шмыгаля, МВФ понимает реформаторские стремления Украины, поэтому выполнение программы продолжится.

Напомним, недавно Конституционный суд принял решение об отмене ответственности за декларирование недостоверной информации и лишении НАПК части полномочий.

Также мы писали о том, что после решения КСУ по НАПК в МВФ напомнили об обязательствах Украины.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что после решения Конституционного суда об антикоррупционном законодательстве МВФ может отменить визит своей миссии в Украину.