Внимание всего мира сегодня приковано к выборам президента США. В том числе потому, что именно американцы по всему миру выступают за свободные выборы и провозглашают себя их эталоном.

Правда, судя по тем фальсификациям и нарушениям, о которых говорят в последние сутки, свои позиции главная демократия мира явно сдает.

Даже безотносительно конкретных инцидентов, весь подсчет голосов чисто статистически вызывает удивление: в двух ключевых штатах, где до последнего уверенно лидировал Трамп, вчера вечером стал набирать Байден и на последних бюллетенях вырывал себе победу.

Вот, как это выглядело на графике по примеру Мичигана (синий - Байден, красный - Трамп).

Как такое может быть - не совсем понятно. То есть получается, что последние бюллетени оказались практически все только за Байдена. Хотя все остальное время пропорции соблюдались плюс-минус 50 на 50. Даже с учетом того, что позже начали считать голоса, пересланные по почте (где большинство, как считается, за Байдена) такая ситуация выглядит неправдоподобной.

В соцсетях по этому поводу изобрели занятный мем, где синяя дуга - это показатель кандидата от демократов, который отставал-отставал, и вдруг взял и опередил конкурента. Получилось немного похоже на свастику.

Но и это не единственный скандал на выборах в США. Собрали самые яркие истории, связанные с возможной фальсификацией голосования.

Потерялись 300 тысяч голосов

В США распространена практика досрочного голосования, когда заполненные бюллетени избиратели отправляют по почте. В некоторых штатах такая система действует уже давно, и такие голоса начинают считать за несколько недель до дня выборов. Это позволяет быстро обнародовать результаты. Однако ряд штатов ввели такую практику только в этом году, а их законы запрещают считать бюллетени до дня голосования.

Это привело к тому, что в разгар выборов выяснилось, что где-то потерялись около 300 тысяч бюллетеней. У пропавших бюллетеней был отсканирован штрих-код при приеме, но не при доставке в избирательные комиссии. Бюллетени затерялись в десяти штатах, среди которых такие важные, как Пенсильвания и Флорида.

Федеральный судья столичного округа Колумбия потребовал от национальной почтовой службы США проверить отправку бюллетеней до 15:00 3 ноября по восточному времени США и не позже 16:30 доставить в избирательные комиссии. Ведь, например, Мичиган и Висконсин принимают почтовые бюллетени только если они поступают до основного дня выборов включительно.

Однако Почтовая служба США (USPS) отказалась расследовать местонахождение 300 тысяч пропавших бюллетеней. По данным американской почты, отправления невозможно отследить, а проверка помешала бы дальнейшей обработке бюллетеней в день выборов.

Массовые "почтовые" голоса - это была главная претензия Трампа к голосованию еще до его начала. Президент заявлял, что без личного присутствия на участке возрастает вероятность фальсификаций. Демократы же лоббировали это нововведение и протащили его через Конгресс.

170-летние избиратели

СМИ сообщали о случаях, когда приходили почтовые бюллетени от "мертвых душ".

Например, в Нью-Йорке Совет по выборам получил заполненный бюллетень для досрочного голосования, отправленный ранее на имя избирательницы 1915 года рождения, умершей в 2012 году.

Еще один случай - бюллетень от избирательницы 1919 года рождения. А в Детройте обнаружили бюллетень избирателя 1823 года рождения.

Вот скриншот из реестра избирателей, который публикуют американские СМИ

Этот ужасный Мичиган

Основной массив нарушений и странных вещей происходит в штатах, которые последние сутки являются ключевыми для победы Байдена или Трампа.

В Мичигане во время подсчета голосов произошло странное событие.

У Байдена вдруг появилось 138 тысяч голосов, тогда как показатели Трампа не сдвинулся с места ни на одну цифру. При нормальном развитии событий это невозможно: кандидаты набирают голоса одновременно. Отсюда сторонники Трампа делают вывод о вбросе голосов за демократа.

Также выяснилось, что в округе Шивасси штата Мичиган Джо Байдену приписали лишний ноль в при подсчете голосов, увеличив их в десять раз. Об этом сообщили в The New York Times.

В округе записали, что за Байдена передали 153 710 бюллетеней, в то время как их было - 15 371. Эти данные тут же отобразились на одной из онлайн-карт выборов в американских СМИ, что возмутило Дональда Трампа.

"Что это все такое?" - отреагировала Трамп вTwitter.

Ошибку исправили в течение получаса, лишние голоса не были учтены, утверждает СМИ. Но Дональд Трамп все равно намерен судиться за голоса в Мичигане, поскольку там Байден победил практически на последних процентах, что дало повод республиканцам подозревать вброс бюллетеней.

В Мичигане в итоге победил Байден. Разрыв между ним и Трампом составил 2,7%: 50,6% против 47,9% (это около 140 тысяч голосов).

Интересно, что почти одновременно с Мичиганом Байден на последних процентах внезапно забрал себе Висконсин, где весь день лидировал Трамп.

Похожая картина почти везде, где Трамп еще остается лидером: под конец подсчетов, его результат не растет, а Байден начинает сокращать разрыв. Например в Джорджии он сегодня сократился до десятых долей процента. Хотя Байден до этого стабильно отставал на несколько процентов.

Но вернемся к многострадальному Мичигану. В Детройте (столица штата) в суд подал избиратель. Он просит проверить данные о том, что на этих выборах было 4788 двойных регистраций, 32 519 лишних избирателей, 2503 "мертвых душ".

Благодаря Висконсину и Мичигану Байден получил 26 голосов выборщиков, то есть 264 голоса в общем зачете. До победных 270 ему осталось 6 голосов.

"Остановите подсчет!" - обратился Дональд Трамп к избирательным комиссиям штатов в Twitter.

Также Штаб Трампа намерен через суд оспорить результаты подсчета в Неваде, поскольку. по его данным, минимум 10 тысяч голосов принадлежат людям, которые уже не проживают в штате.

В Неваде продолжается подсчет голосов. При обработке 75% Байден опережает Трампа на 0,6%, то есть примерно на 7 600 голосов. Так что это бы изменило расклад.

Главное требование Трампа сейчас - это остановка подсчета голосов. Поскольку в ход пошли "почтовые" голоса, которые почему-то массово "голосуют" за Байдена.

В целом штаб президента на данный момент требует остановить подсчет в Неваде (6, лидирует Байден), Мичигане (10, победил Байден) и Пенсильвании (20, лидирует Трамп), где стал резко расти результат Байдена - и продолжить уже под присмотром наблюдателей от республиканцев.

А в Висконсине (10, победил Байдену) президент требует пересчитать голоса.

Как соцсети Трампа блокировали

Помимо кошмара на избирательных участках, крупнейшие социальные сети блокировали заявления президента США.

Многие посты Дональда Трампа, которые касались выборов, Twitter помечал отметками, что это "спорный контент" и "введении в заблуждение".

Например, когда Трамп заявил, что в четырех штатах - Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и Мичигане - на самом деле выиграл именно он, причем с большим отрывом, а большое количество избирательных бюллетеней было тайно выброшено.

Вот еще один твит Трампа о массовых вбросах бюллетеней, помеченный Twitter.

А недавно соцсеть пометила как недостоверный твит о том, что почтовые голоса нельзя засчитывать.

Также и Facebook начал добавлять свой текст к постам президента. В котором пытался дезавуировать то, о чем говорил Трамп.

В тоже время твиты Джо Байдена не были помечены таким образом. Также интересно, что Байден ни на какие фальсификации вообще не жаловался и призывал после выборов снизить градус противостояния.

Реакция соцсетей

"Друзья, нет у вас ощущения, что финансируемые США неправительственные организации после происходящего там бедлама с подсчетом голосов, больше не имеют морального права выдвигать в Украине куда-либо своих экспертов, наблюдателей, советников, консультантов, членов комиссий доброчестности или общественных организаций, сконцентрировавших свое присутствие в избирательной, судебной, правоохранительной и законодательной сферах Украины?", - интересуется юрист Андрей Портнов.

"Короче не только у нас выборы фуфло, - комментирует журналист Юрий Ткачев.

Также в соцсетях публикуют разные варианты мемов на внезапный прорыв Байдена.