В пятницу, 6 ноября, Верховная Рада может назначить двух судей Конституционного суда Украины. Об этом на своей странице в соцсети написал один из кандидатов на должность судьи в КС Руслан Сидорович.

"В конце концов парламент принял ответственное решение заполнить существующие две вакансии в Конституционном суде Украины", - написал Сидорович и опубликовал приглашение на заседание Верховной Рады.

"Приглашаем вас принять участие в заседании Верховной Рады Украины 6 ноября 2020 года, на котором будет рассмотрен вопрос о назначении на должность судьи Конституционного суда Украины", - говорится в тексте приглашения за подписью главы комитета по вопросам правовой политики Андрея Костина.

В списке кандидатов на должность судьи указаны фамилии шестерых человек: Ольга Боднар-Петровская, Наталья Денисенко, Виктор Кичун, Юрий Павленко, Руслан Сидорович и Николай Сирый.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подтвердил проведение конкурса на должность судей КСУ. Об этом в соцсети сообщила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Только что задала вопрос председателю Верховной Рады Разумкову и руководителю профильного правового комитета, правда ли, что завтра, без создания прозрачной комиссии и "работы над ошибками" состоится голосование за 2 судей КС. Ответ Разумкова: "Все конкурсы прошли давно", - написала Геращенко.

Напомним, в Украине разгорелся скандал вокруг Конституционного суда, который на минувшей неделе нанес удар по антикоррупционной вертикали, отменив 18 статей закона "О предотвращении коррупции" и таким образом перечеркнув львиную долю полномочий НАПК.

Как сообщала "Страна", идею Зеленского распустить КСУ не поддерживают и евродепутаты.

Также мы писали, что судьи КСУ в ближайшие дни собираются ответить нардепам на требования уйти в отставку.