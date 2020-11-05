Нардепы от "Слуги народа" внесли в Раду законопроект, предусматривающий внесение изменений в работу Конституционного суда. Они предлагают увеличить необходимое для принятия решения количества голосов судей с 10 до 12.

Об этом свидетельствует проект закона, обнародованный на сайте парламента.

Отметим, что сейчас для принятия решений и выводов Большой палатой КСУ необходимо 10 голосов, это абсолютное большинство. Нардепы же предлагают увеличить это число до 12, то есть 2/3 конституционного состава КСУ.

"Введение квалифицированного большинства в 2/3 голосов от конституционного состава суда, вместо ныне существующего в законе абсолютного большинства голосов, необходимых для принятия решений Большой палатой КСУ, обеспечит рассмотрение судом особо важных дел с достаточно взвешенным подходом, будет ограждать суд от принятия решений без необходимого консенсуса и надлежащего учета всех обстоятельств дела", - сказано в пояснительной записке к законопроекту №4319.

По мнению экс-нардепа и известного правоведа Виталия Журавского эта норма приведет к блокированию работы суда.

"Сегодня из 18 судей избраны лишь 15. В условиях принятия упомянутого документа работу КС парализуют. Наступление на Конституционный Суд продолжается. Власть понимает, что законных оснований разогнать судей нет, поэтому пытается внести изменения в Закон о КС с тем, чтобы остановить окончательный вердикт суда по распродаже украинской земли сельскохозяйственного назначения", - прокомментировал нормы законопроекта Виталий Журавский.

Напомним, недавно КСУ принял решение об отмене ответственности за декларирование недостоверной информации. После этого президент Зеленский внес в Раду проект закона с требованием уволить всех судей КС. Кроме того, депутаты призвали судей КСУ добровольно уйти в отставку.

Также мы сообщали, что 4 ноября один из судей КСУ обнародовал в СМИ проект решения Конституционного суда по земельному закону. И заявил, что травля судей, которая началась в последнее время связана с намерением КС признать неконституционной земельную реформу.

После этого часть судей КС отказалась участвовать в заседаниях.