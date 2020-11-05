В Черкассах пациенты, которые выздоровели от Covid-19, украли из больницы, где проходили лечение, устройства для увлажнения воздуха. Кражу они совершили уже после выписки.

Об этом сообщил директор КНП "Первая городская больница" Тимофей Тронц на своей странице в Facebook.

В своем сообщении Тронц отметил, что в увлажнителях воздуха кислорода нет, они используются для насыщения кислорода влагой перед тем, как подать его пациентам. Еще он добавил, что в его больнице отделение для лечения заболевших Covid-19 расширили на 30 койко-мест, а ситуация с коронавирусом не улучшается, нужно беречь себя и близких. А тем, кто украл устройства, зло вернется.

"Засранцы, которые выписались из госпиталя и украли устройства для увлажнения кислорода!!! В них кислорода нет! Помните! Зло, рано или поздно, будет наказано!" — написал главврач.

Напомним, сегодня, 5 ноября, в Киеве зарегистрировали новый антирекорд по количеству заразившихся коронавирусом. За сутки добавилась почти 1000 человек.

Также сообщалось, что украинцы больше не смогут избегать штрафов за неношение масок. Протоколы будут выписывать на месте, как в случае с нарушением ПДД