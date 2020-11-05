Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, которая ранее заявляла о готовности стать послом России в Украине, прокомментировала слухи о том, что после прекращения депутатских полномочий в 2021 году она может быть назначена омбудсменом.

Об этом сообщают РИА Новости.

Так, 5 ноября в сети появилась информация о будущем назначении Поклонской. Впрочем, по ее словам, это лишь слухи.

"Сейчас эта информация является лишь слухами. Я же отношусь серьезно только к официальным заявлениям и решениям нашего президента. Поэтому любой участок работы, вверенный мне Владимиром Владимировичем (Путиным), буду выполнять во благо людей и нашей страны", - сказала Поклонская.

Отметим, что сейчас в России пост уполномоченного по правам человека занимает Татьяна Москалькова. В должности она находится с 2016 года, а срок полномочий омбудсмена может составлять не более пяти лет.

Напомним, ранее Наталья Поклонская признавалась, что на выборах президента в Украине голосовала бы за Зеленского.

Также мы писали о том, что Поклонская заявила, что нужно говорить "в Украине", а не "на Украине".