Верховная Рада проголосовала за законопроект, который разрешает освободить от срочной службы в армии сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).



Законопроект №3689 в четверг был принят за основу и в целом, за него проголосовали 289 народных депутата, сообщается на сайте парламента.



Соответствующий законопроект размещен на сайте парламента.



Так, проект закона освобождает спасателей, которые находятся в призывном возрасте, от срочной службы на время их работы в ГСЧС. До этого таким правом могли воспользоваться сотрудники полиции. Согласно пояснительной записке к проекту закона, такое решение поможет ГСЧС более оперативно реагировать на всевозможные чрезвычайные ситуации.



"Принятие законопроекта позволит накопить и подготовить человеческие ресурсы из числа призывников для комплектования человеческими ресурсами органов и подразделений ГСЧС, что позволит качественно выполнять задачи по назначению в мирное время и в особый период, а также в случае введения чрезвычайного положения и проведения целевой мобилизации", - отмечается в пояснительной записке.



Ранее "Страна" сообщала, что Рада рассмотрит законопроект о е-декларировании через две недели. Вместе с ним будут рассмотрен пакет проектов законов, важных для преодоления конституционного кризиса.



Также напомним, что Рада поддержала проект Госбюджета-2021. За принятие бюджета в первом чтении проголосовали 209 "слуг народа" (по нынешним временам не так уж и мало). Им традиционно помогли группа "Доверие" и "За будущее", а также, весьма неожиданно - 19 депутатов от "Батькивщины".