Премьер-министр Швеции Стефан Левен и его супруга Улла ушли на самоизоляцию после того, как человек из его команды контактировал с зараженным коронавирусом. При этом политик заверил, что он и жена чувствуют себя хорошо.

Об этом Стефан Левен написал на своей странице в Facebook.

"Мой сотрудник общался с человеком, у которого подтвержден Сovid-19. У него отрицательный тест, но по совету врачей, мы с супругой Уллой держим изоляцию до дальнейшего уведомления. Я работаю удаленно", - поделился Стефан Левен.

Он добавил, что сейчас, вместе с женой, чувствуют себя хорошо. По словам премьера, симптомы Covid-19 отсутствуют, однако в соответствии с рекомендациям органов здравоохранения они сдадут тест на коронавирус.

"Это единственный ответственный шаг, который можно сделать в этой ситуации", - написал политик.

Напомним, после того, как во многих европейских странах ужесточили карантин из-за коронавируса, шведские власти по-прежнему не выдвигают ультимативных требований под угрозой штрафов, максимум - рекомендуют носить маски, придерживаться дистанции и мыть руки.

А ранее, как сообщалось, в ВОЗ похвалили Швецию, которая не вводила жесткие ограничения.