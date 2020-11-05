"Оппозиционная платформа - За жизнь" считает проект Госбюджета на 2021 год бюджетом "полицейского государства".

Об этом в четверг, 5 ноября, заявил сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко, передает пресс-служба политсилы.

"Понятно, что в таком виде бюджет, который увеличит выплаты силовым структурам, Офису президента, Верховной Раде и практически замораживает или уменьшает социальные выплаты, мы не поддержим. Ни одно из наших предложений, которые касаются усиления социальной защиты, увеличения социальных выплат и поддержки людей, не были приняты", - сказал Бойко.

По его словам, при необходимых как минимум 52 млрд гривен только на борьбу с эпидемией медицина, в соответствии с документом, получит 1,8 млрд. Нардеп также заявил, что на финансирование обороны и правопорядка в 2021 году будет выделено почти в 1,7 раза больше, чем на здравоохранение (156,1 млрд грн), в 1,5 раза больше, чем на образование (173,8 млрд. грн). Кроме того, в проекте бюджета-2021 сокращены все государственные программы.

"Достаточно сказать об агропромышленном комплексе. На поддержку села заложили 4,5 млрд грн, такая же сумма была заложена в прошлом году. И это без учета инфляции. И конечно, это ни в какой мере не сравнимо с теми льготами, которые были у фермеров, когда действовал возврат НДС и они могли его использовать для пополнения оборотных средств. И таких примеров масса", - сказал Бойко.

По мнению политика, власть игнорирует нужды и потребности граждан, а сам проект Госбюджета-2021 является антисоциальным.

"В стране бушует эпидемия, экономический и политический кризис, а власть предлагает принять бюджет полицейского государства с полным игнорированием нужд и потребностей граждан. Это абсолютно неразумный и антисоциальный бюджет консервации бедности. Никакого реального увеличения доходов в нем нет, реальной поддержки людей, бизнеса и промышленности нет. И это одна из главных причин, почему фракция ОПЗЖ такой бюджет поддерживать не будет", - сказал Бойко.

По мнению политика, правительство провалило борьбу с пандемией и не решает экономические вопросы, поэтому оно должно быть отправлено в отставку.

Напомним, на заседании в четверг, 5 ноября, Рада поддержала в первом чтении проект Госбюджета-2021.

Также мы писали о том, что представитель Кабмина в Раде рассказал, что во втором чтении проект Госбюджета- 2021 может быть принят в течение ноября.