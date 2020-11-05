В пятницу, 5 ноября, Верховная Рада Украины поддержала за основу законопроект, в котором предлагается выплачивать компенсацию за задержку выплат пенсий и заработных плат.

Соответствующее голосование прошло во время внеочередного заседания Верховной Рады Украины.

Законопроект №3817 расширяет перечень видов денежных доходов, за нарушение сроков выплаты которых гражданам начисляется компенсация. К таким выплатам предложено включить пенсию, ежемесячное денежное пожизненное содержание, социальные выплаты, стипендии, заработную плату, сумму индексации денежных доходов граждан. Проголосовали в поддержку данного законопроекта 247 народных депутатов.

Также в документе прописаны источники подобных выплат, но в пояснительной записке указано, что принятие закона не приведет к дополнительным расходам из госбюджета.

Напомним, что сегодня, 5 ноября, на заседании Верховной Рады народные депутаты приняли в первом чтении проект Государственного бюджета-2021. Но основная борьба ожидается перед вторым чтением.

Также сообщалось, что на сегодняшнем заседании Верховная Рада отправила на доработку законопроект Зеленского о судебной реформе.