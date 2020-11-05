Одним из условий достижения мира, прописанным в плане Киева по урегулированию ситуации на Донбассе, является самороспук "ЛНР" и "ДНР".

Об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил в интервью "РБК-Украина".

Так, по его словам, в переговорах по Донбассу с 2014 года участвуют представители "ЛДНР", их подписи стоят под минскими соглашениями.

"Их подписи стоят под Минскими соглашениями, без указания должностей, но ни для кого не секрет, что это были люди, которые называли себя руководителями неких квазиобразований. И конечно же в нашем плане действий мы ставим как условие самороспуск этих формирований", - сказал Резников.

Напомним, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук озвучил план Киева по урегулированию ситуации на Донбассе, в соответствии с которым Украина хочет провести выборы на неподконтрольном Донбассе 31 марта 2021 года.

Также мы писали, что Арестович подтвердил, что план Кравчука не предусматривает особого статуса для Донбасса. А контроль над границей Киев предлагает передать Украине и ОБСЕ до проведения выборов.

Кроме того, сообщалось, что в Кремле новое предложение Киева по Донбассу назвали противоречащим Минским соглашениям.