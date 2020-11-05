Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство по обвинению городского главы Одессы Геннадия Труханова, который вышел во второй тур местных выборов, в недостоверном декларировании, поскольку Конституционный суд Украины отменил ответственность по этой статье.



Данное решение ВАКС принял на своем заседании в четверг, 5 ноября.



"Ходатайство защитника Геннадия Труханова Александра Лысака – удовлетворить частично. Закрыть на основании пункта 4 части 1 статьи 284 УПК Украины уголовное производство по обвинению Геннадия Труханова в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК", – заявил судья.



Ранее, по данным следствия, мэр Одессы не внес в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, сведения об имуществе и доходах, владельцем которых является лицо, с которым чиновник в течение 2015-2016 гг был связан общим бытом, имел взаимные права и обязанности. С этим лицом подозреваемый находился в официальном браке с 1985 по 1997 годы, имеет двух общих детей, одна из которых родилась в 2000 году, то есть после официального расторжения брака.



Так, мэром Одессы были незадекларированы: квартира, два паркоместа, эллинг, дача, нежилая недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования, проценты по вкладам в банках. Всего в декларации 2015 чиновник не внес состояние на общую сумму 32,48 млн грн, в декларации 2016 года - на 18,81 млн грн. Размер незадекларированного состояния определен на основании экспертиз, проведенных в рамках досудебного расследования.



Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в ноябре 2017 года. 11 марта 2019 мэру Одессы сообщили о подозрении. Во время досудебного расследования детективы Национального бюро также установили факты незаконного обогащения Одесского городского головы на сумму более 3 млн фунтов стерлингов. Дело по этому эпизоду закрыто в соответствии с решением Конституционного суда. 3 мая НАБУ завершило следствие по делу. В рамках этого дела НАБУ изучило движение средств по счетам сожительницы Труханова.



Ранее "Страна" сообщала, что партия Труханова стала лидером на выборах в горсовет Одессы. Всего там будут представлены пять партий.



Также напомним, что второй тур выборов мэра Одессы назначили на 15 ноября. В нем будут бороться за победу действующий градоначальник Геннадий Труханов и кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Николай Скорик.