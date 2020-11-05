Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО относительно финансирования в 2021 году сферы нацбезопасности на сумму не менее 5,93% от ВВП. Документ опубликован на сайте президента.

В частности, Зеленский поручил при доработке закона о бюджете-2021 учесть расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 5,93% от ВВП. В денежном выражении финансирование должно составить не менее 267,25 млрд гривен.

В том числе не менее 233,111 млрд гривен должны поступить из общего фонда государственного бюджета, 14,1 млрд гривен - из специального фонда. Кроме того, Кабинет министров должен иметь право предоставлять государственные гарантии в объеме 20 млрд гривен на погашение долгов компаний, которые связаны с обороноспособностью Украины.

В проекте бюджета на 2021 года заложено 5,93% ВВП на сектор нацбезопасности и обороны, однако сумма прописана несколько ниже - 267,129 млрд гривен.

Основные расходы: денежное обеспечение и заработная плата - почти 150 млрд гривен; медикаменты и перевязочные материалы - 749, 1 млн гривен; продукты питания - 5,201 млрд гривен; оплата коммунальных услуг и энергоносителей - 4,844 млрд гривен; производство, закупка, модернизация и ремонт вооружения и военной (специальной) техники - 39,726 млрд гривен; строительство (покупка) жилья - 2,5 млрд гривен.

Напомним, в Госбюджете 2020 самой большой былая статья расходов на армию, полицию и нацгвардию: 245,8 миллиардов. Это на 16% больше, чем в 2019-м. Предусматривалось, что Минобороны получит 130 млрд, а МВД - 93 млрд.

Таким образом показатель увеличится на 22 миллиарда гривен или на 8,7%.

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