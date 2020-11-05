Встречался с нардепами, решал вопросы по дорогам. Зачем главный криминальный авторитет Турции приезжал в Киев
Около месяца назад, 10 октября, самый крупный криминальный авторитет Турции Седат Пекер посетил Украину.
"Страна" выяснила, зачем "султан" турецкой организованной преступности прилетал в Киев и и с кем он встречался.
Авторитетный блогер с большими связями
49-летнего Седата Пекера в Турции называют самым влиятельным боссом мафии – с ним считаются все преступные группировки страны.
Кроме этого, криминальному лидеру приписывают тесные связи с властями страны. Во всяком случае, без их поддержки Седат Пекер до сих пор бы сидел в тюрьме.
Криминальный лидер трижды приговаривался турецкими судами за организацию банд и грабежи на длительные сроки. И каждый раз выходил из тюрьмы, не отсидев даже четверти срока. В последний раз Седата Пекера осудили в 2013 году по обвинению в попытке государственного переворота. Однако уже через семь месяцев суд снова освободил его из под стражи.
Интересно, что сейчас Седат Пекер фактически выполняет роль своеобразного "капо-ди-тутти-капи" на языке итальянской мафии. То есть босса всех криминальных группировок Турции. Помимо функций третейского судьи в "разруливании" конфликтов между группировками и держателя все-турецкого "общака", Пекер выполняет довольно щепетильную и прибыльную функцию представителя преступного мира Турции в эшелонах высшей власти. Авторитет никогда не скрывал близкого знакомства и дружбы с турецким политическим Олимпом.
После выхода на свободу в 2014 году Седат Пекер заметно легализовался и даже стал популярным блоггером в социальных сетях, в которых он позиционирует себя как предпринимателя и публичную личность.
Криминальный интернационал
Помимо управления собственно турецким криминалом, Седат Пекер давно обладает огромным влиянием на криминальный мир постсоветских стран. Особенно – в Азербайджане, Казахстане и Украине. Основа его влияния на лидеров преступности в этих странах лежит в том, что Турция давно стала второй родиной для воров в законе из стран бывшего СНГ.
Власти Турции приютили у себя несколько десятков коронованных воров и несколько сотен бойцов из воровских кланов. Немалую роль в обустройстве жизни украинских и российских воров в Турции играет Седат Пекер. Он выступает своего рода гаранта безопасности со стороны турецких властей для иностранных криминальных лидеров.
В свою очередь, криминальные лидеры из стран бывшего СНГ помогают лоббировать в своих странах интересы Турции.
Практически все воры в законе из стран бывшего СНГ, обосновавшиеся в Турции, вынуждены искать встреч с Седатом Пекером. Альтернативы нет, так как именно благодаря заступничеству Пекера криминальные лидеры из постсоветских стран могут дистанционно управлять своими кланами на родине.
Стоит учесть, что многие из них находятся в розыске в своих странах. Но могущественный турецкий "босс боссов" решает такие вопросы благодаря мощным связям в турецком истеблишменте.
Одним из самых приближенных к Пекеру воров до своей гибели был Лоту Гули – Надир Салифов. Могущественный турецкий покровитель взял Салифова под свое крыло, и до августа 2020 активно мешал давней вражде между кланами покойного вора Ровшана Ленкоранского и Лоту Гули перерасти в открытую войну. Однако несмотря на вмешательство Пекера, Лоту Гули все равно застрелили в Анталии в августе этого года.
Зачем Пекер приезжал в Киев
Судя по фото, который опубликовал Седат Пекер, во время визита в Киеве он встретился с нардепом от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Михаилом Бондарем.
Седат Пекер (во главе стола) с Михаилом Бондарем (справа от него). Фото: instagram.com/sedatpeker
Также, по данным "Страны", в Киеве Пекера встречал его дальний родственник Хуссейн Ашик. Он окончил институт связи в Одессе и занимается оптовой торговлей с Турцией.
"Личность и характер его деятельности Седата Пекера всем украинским спецслужбам давно известна. Он действительно приезжал не просто погостить в Украине и встретиться с родственником. В отеле Премьер Палас, где жил Пекер, с ним несколько раз неофициально встречались представители партии "Европейская солидарность" и БЮТ, а также нескольких влиятельных украинских бизнесменов. Помимо этого, к нему наведались представители практически всех крупных криминальных сообществ Украины, от "днепровского" клана вора Умки, до запорожского клана вора в законе по кличке Принц" - рассказал источник "Страны" в украинской спецслужбе.
Одной из тем встреч Пекера с представителями украинских криминальных сообществ была ситуация, которая сложилась в Украине после смерти Лоту Гули, активно влияющего на украинский криминальный расклад.
Седат Пекер около гостиницы "Премьер-палас" в Киеве. Фото: instagram.com/sedatpeker
По информации "Страны", Пекер провел переговоры с представителями украинских воровских кланов на тему обеспечения максимального благоприятствования членам турецкой общины, которые занимаются торговлей с Турцией. К слову, в Украине давно осело немало представителей турецких криминальных сообществ, легализовавших здесь капитал сомнительного происхождения.
Помимо криминальных тем, во время встреч Седата Пекера с украинскими политиками и бизнесменами активно обсуждались вопросы участия турецких фирм в строительстве и ремонте дорог в Украине, которые уже сейчас активно осваивают многомиллиардные тендеры "Укравтодора".
По данным источников "Страны" в украинских правоохранительных органов сам Пекер и близкие к нему люди имеют широкие интересы в компаниях, которые занимаются автодорожным строительством.