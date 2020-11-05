Первые небольшие морозы ожидаются в Украине уже в среду, 11 ноября. Но до конца текущей недели значительных похолоданий не ожидается.

Об этом в Facebook сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

Согласно ее данным 6 ноября в Украине будет немного прохладнее, средняя температура днем +6+10 градусов, в южных регионах до +12 градусов. В пятницу ожидается северо-западный ветер, возможно с сильными порывами. В Киеве ожидается пятница без осадков, но с сильными ветром и температурой +8 градусов.

А на выходных станет теплее, температура поднимется до +8+13 градусов. Но начиная со среды следующей недели постепенно начнется похолодание, ночью ожидаются небольшие морозы, а днем будет +1+6 градусов.

"Так что "переобувайте" автомобили, пересмотрите свой гардероб, кому надо - купите обогреватели, улыбнитесь коммунальщикам, накормите вдвое больше кота, словом, встречайте "минусы" плюсовыми действиями", - написала Диденко и посоветовала следить не только за температурой тела, но и за температурой воздуха.

Ранее сообщалось, что в Киеве октябрь этого года стал самым теплым в истории.

Также мы писали, что сегодня, 5 ноября, в Украине пройдут дожди в северных и западных областях. А к концу недели, 6-8 ноября погода будет сухой.