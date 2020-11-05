Судьи Конституционного суда, которые голосовали против отмены уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации, временно не будут участвовать в заседание КСУ. Причиной послужило обнародование их коллегой Сергеем Сасом проекта решения суда по земельной реформе.

Об этом со ссылкой на источник в суде пишет "Интерфакс-Украина".

Так, в четверг, 5 ноября, в начале пленарного заседания Конституционного суда, на котором рассматривался вопрос о продаже земли, эти судьи заявили, что считают недопустимым публикацию в СМИ проектов решений КС.

"Поэтому до нормализации ситуации вокруг КС легитимным способом (судьи – Ред.) считают невозможным рассмотрение отдельных вопросов конституционных производств и временно не будут участвовать в заседаниях КС", - сказано в сообщении.

Напомним, вчера судья КС Сергей Сас обнародовал в СМИ проект решения суда по земельной реформе, заявив, что продажу земли в Украине планируют признать незаконной. По мнению Саса, именно это и стало причиной обострения ситуации вокруг КСУ.

Также мы писали о том, что после того, как КСУ принял решение об отмене ответственности за декларирование недостоверной информации, президент Владимир Зеленский внес в Раду проект закона с требованием уволить всех судей КС.

Кроме того, депутаты призвали судей КСУ уйти в отставку.